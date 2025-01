गाय-बकरी की तरह शेर को डंडे से भगाने लगा गार्ड, फिर जो हुआ उसे जरूर देखें

Lion on Railway Tracks: गुजरात के भावनगर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें जंगल विभाग का एक गार्ड बिना किसी डर या संघर्ष के रेलवे ट्रैक पर आ रहे शेर को वहां से भगा देता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें गार्ड को शेर के पास आते हुए और उसे डंडे से डराकर भगाते हुए देखा जा सकता है. यह घटना लीलिया स्टेशन के पास हुई थी.

गार्ड ने बिना डर के शेर को भगाया

वीडियो में शेर को रेलवे ट्रैक पार करते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही शेर गार्ड को देखता है, वह कुछ देर तक खड़ा रहता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है. गार्ड, जो डंडा हाथ में पकड़े हुए था, शेर के पास पहुंचता है और उसे जैसे गाय या बकरी को भगाता है, वैसे ही शेर को डंडे से भगा देता है. शेर बिना किसी प्रतिक्रिया के धीरे-धीरे ट्रैक को पार कर आगे बढ़ जाता है.

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी शंभुजी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 6 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे लीलिया रेलवे स्टेशन के गेट नंबर LC-31 के पास घटी. गार्ड की बहादुरी और सतर्कता ने इस घटना को एक उदाहरण बना दिया है.

Did he think the lion was a cow? He chased it away with a small stick!

A forest guard chased away a lion that had come onto the railway track with a small stick, as if he was chasing a cow. This incident took place in the Bhavnagar railway division of Gujarat. This video pic.twitter.com/8fDTHBqA7q

