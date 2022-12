Rider: बाइक लेकर आसमान में चढ़ गया शख्स! देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं

Man Biking On Rock With Motorcycle: कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बाइक को लेकर लोग ऐसे-ऐसे स्टंट कर जाते हैं कि वह वायरल हो जाते हैं. कई बार यह स्टंट अच्छे लगते हैं तो कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर लोग ऐसा करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स ने ऐसा स्टंट कर दिखाया कि जैसे लग रहा है वह आसमान में चढ़ गया.

रेसिंग बाइक के सहारे कोशिश

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि वह एक रेसिंग बाइक के सहारे वह एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. वह शख्स पहाड़ी के नीचे से शुरु करता है और उसकी बाइक की आवाज तेज हो जाती है. आवाज सुनकर लोग उसे देखने भी पहुंच जाते हैं. ऐसा भी लग रहा है कि वह एक प्रोफेशनल बाइक है.

अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन

उसने इतनी शानदार तरीके से बाइक को पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया कि लोग देखते ही रह गए. उसने बाइक को लेकर एक सीधी रेखा में उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया. उसे देखकर लगा कि वह अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन वह अपनी नजर और अपने लक्ष्य डिगा नहीं और आखिरकार बाइक को लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया.

वीडियो में हैरान करने वाली बात यह भी है कि पहाड़ी सीधी ऊंचाई की तरफ बनी हुई है. ऐसा लग रहा है कि वह बाइक लेकर पहाड़ी पर नहीं सीधे आसमान पर चढ़ रहा है. इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इसे सबसे खतरनाक स्टंट बताने लगे. हालांकि कुछ यूजर्स का यह भी मानना है कि ऐसे स्टंट बाज प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें तमाम एक्सरसाइज के बाद इसे कर दिखाया है.

Sometimes the impossible is possible pic.twitter.com/aBcKXGV1eb

— Lo Viral (@TheBest_Viral) December 28, 2022