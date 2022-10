Handwriting: शख्स की राइटिंग देख मंत्रमुग्ध हो गए लोग, बोले- प्रिंटिंग मशीन से भी शानदार

Beautiful Handwriting on Paper: अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा वायरल हुआ था. यह पर्चा डॉक्टर द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग की वजह से वायरल हुआ था. इसी कड़ी में अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पेन से कुछ लिख रहा है. लेकिन इस शख्स की राइटिंग ऐसी है जैसे किसी कंप्यूटर पर कुछ लिख दिया गया हो. लोग इसकी राइटिंग के फैन हो गए.

प्रिंटिंग मशीन भी फेल...

दरअसल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में एक शख्स अपने हाथ से पेन से कुछ लिखता नजर आ रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि यह शख्स बहुत ही सुंदर राइटिंग लिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंटिंग मशीन को भी फेल कर दे रहा है. एक एक शब्द उसने बेहतरीन तरीके से लिखे हैं कि देखने में कोई भी हैरान रह जाएगा.

शख्स बहुत ही सुंदर राइटिंग लिख रहा

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स एक सादे सफेद कागज पर एक पेन से कुछ लाइनें लिख रहा है और वह कई लाइन लिख भी चुका है. हैरानी की बात यह है कि उसके शब्द एक जैसे ही हैं. मतलब अगर वह वाई शब्द को एक जगह लिख रहा है तो दूसरी जगह भी वाई शब्द वह बिलकुल उसी तरह से ही लिख रहा है.

इतना ही नहीं वीडियो के आखिर में यह शख्स ब्यूटीफुल शब्द को भी अंग्रेजी में लिखता है. यह शब्द भी उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है. एक यूजर ने लिखा कि इतनी शानदार राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी है. वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि काश मैं भी ऐसा लिख पाता. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

The proof why Calligraphy is an art pic.twitter.com/NeZEz7bwRj

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 6, 2022