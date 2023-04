बिजली से भी तेज रफ्तार में कीबोर्ड पर अंगुलियां चलाता है ये शख्स, पलकें भी नहीं झपका पाएंगे आप

कम्प्यूटर पर बिजली की रफ्तार से टाइपिंग कर रहा शख्स

उसे एक-एक करके दवा के पत्ते लेते हुए और जल्दी से अपने कंप्यूटर पर विवरण लिखते हुए देखा जा सकता है. उसे टाइप करने के लिए कीबोर्ड देखने की भी आवश्यकता नहीं है, वह कितना अच्छा है. यह पॉपुलर क्लिप कथित तौर पर भारत से है. कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी टाइपिंग से इंटरनेट के होश उड़ गए. कुछ यूजर मानते हैं कि यह व्यक्ति बधाई का पात्र है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वह शख्स अपनी अंगुलियों को तेज रफ्तार में चलाता रहता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर बेहद ही हैरान हैं. कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा कि आखिर वह शख्स ऐसे कर ले रहा है.

This receptionist at a busy pharmacy in India. pic.twitter.com/lYk80QQGav

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 13, 2023