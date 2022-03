शादीशुदा महिलाओं को गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता था शख्स, ऐसे फंसाता था जाल में

Ajab Gajab News: मलेशिया से एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां कई शादीशुदा महिलाओं ने एक शख्स के खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज करवाई है. शादीशुदा महिलाओं की शिकायत है कि यह शख्स जानते हुए भी कि वह शादीशुदा हैं, उन्हें बार-बार गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल भेजता है और प्रेमिका बनने के लिए अश्लील मैसेज करता है. महिलाओं ने शिकायत दी कि वह इसके लिए खास ऑफर देता है.

news buzz live वेबसाइट के अनुसार, यह शख्स शादीशुदा महिलाओं को ऑनलाइन देखते ही समझता है कि वह अफेयर करने के लिए तैयार हैं. शख्स शादीशुदा महिलाओं को अच्छी गाड़ियां, दुनिया की सैर कराने और बहुत सारे अजीबोगरीब ऑफर देता है. पिछले दिनों एक शादीशुदा महिला को वह इसी तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था. तभी महिला के पति ने शख्स से बातचीत की. इसके बाद महिला का पति हैरान रह गया.

स्याजा नाम की इस शादीशुदा महिला ने शख्स के साथ अपने पति की बातचीत का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया. इसमें बताया कि शख्स यह जानता था कि वह शादीशुदा महिला हैं, इसके बावजूद उन्हें लव मैसेज भेजकर प्रपोज किया. महिला ने बताया कि शख्स ने सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या वो शादीशुदा है? जब उन्होंने बताया कि हां वह शादीशुदा हैं, तो शख्स ने चिकनी-चुपड़ी बातें की और कहा कि वह किसी भी एंगल से शादीशुदा नहीं लगती है.

Kacau isteri orang lepas tu ada hati nak bagi lecture some malay men i tell you pic.twitter.com/DCF2QVkTPQ

