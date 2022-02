मोबाइल के चक्कर में चली जाती जान, अगर टाइम पर 'मसीहा' बनकर न आया होता ये शख्स; देखें होश उड़ाने वाला CCTV फुटेज

Delhi Metro Rail Accident: हम हर समय अपने फोन की स्क्रीन पर ही बिजी रहते हैं, लेकिन यह कई बार जानलेवा भी हो सकता है. ऐसे ही एक मामले में सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स अपने मोबाइल फोन को देखने में व्यस्त दिल्ली में मेट्रो ट्रेन (Delhi Metro Train) की पटरियों पर गिर गया. वह शख्स अपना मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म के किनारे पर चल रहा था और उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद वह मेट्रो ट्रेन (Delhi Metro) के पटरी पर गिर गया, इस दौरान उसे चोट लग गई और वह अपना सुध-बुध खोने के बाद वहीं बैठा रह गया.

अगले फ्रेम में, उस शख्स को उठने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है, जबकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कुछ कर्मी उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह इतना भाग्यशाली था कि सीआईएसएफ के कर्मचारी उस शख्स के ठीक सामने वाले प्लेटफॉर्म पर तैनात थे. मेट्रो ट्रेन (Metro Train) के आने से पहले वे पटरी पर चढ़ गए और उसे प्लेटफॉर्म से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गए. सौभाग्य से, 58 वर्षीय शैलेंद्र मेहता के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के पैर में केवल मामूली चोटें आईं और कोई गंभीर चोट नहीं आई.

A passenger namely Mr. Shailender Mehata, R/O Shadhara, slipped and fell down on the metro track @ Shahdara Metro Station, Delhi. Alert CISF personnel promptly acted and helped him out. #PROTECTIONandSECURITY #SavingLives@PMOIndia @HMOIndia @MoHUA_India pic.twitter.com/Rx2fkwe3Lh

— CISF (@CISFHQrs) February 5, 2022