यहां लोगों में 'मंजुलिका' का खौफ! सफेद कपड़े में लोगों के सामने आने के Video ने मचाया आतंक

Prank Video: आपने बॉलीवुड फिल्म 'भूल भुलैया' तो जरूर देखी होगी और उसमें मंजुलिका का कैरेक्टर भी आपको याद होगा. कुछ ऐसा ही राजस्थान के एक महल में देखने को मिला, जो लोगों के सामने आकर डरा रहा है.प्रैंक करना बेहद मजेदार हो सकता है, लेकिन अगर उससे लोग खौफ में आ जाए तो यह थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है. प्रैंक में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लोगों से असल प्रतिक्रिया मिलती है, जो न सिर्फ मजेदार बल्कि डरा देने वाला हो सकता है. एक वीडियो जो इस समय वायरल हो रहा है, वह कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है. इसमें मंजुलिका की तरह कपड़े पहने एक लड़की को देखा जा सकता है.

लोगों को डराने के लिए महल में घुसा शख्स

वीडियो में लड़की सफेद चादर में ढके हुए लोगों को डराती हुई नजर आ रही हैं. इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए उसने अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "भरतपुर के निवासियों को डराने के लिए मंजुलिका की तरह कपड़े पहने और फिर देखिए क्या हुआ." वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. पूरे वीडियो में आप यह देख सकते हैं कि जब लोग इस लड़की को कहीं से बाहर कूदते हुए देखते हैं तो वे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं. वीडियो अपलोड होने के बाद से वीडियो को 45 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है.

Dressed up as monjulika to scare the residents of Bharatpur & this is how it went pic.twitter.com/K4v8Oii00U

