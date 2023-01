Viral: महीन सी दरार..निकाल दी कार! ट्रक के नीचे दिखी गाड़ी तो चौंके आकाश चोपड़ा, शेयर किया वीडियो

Moving Car Under The Truck On Road: सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के कई वीडियोज सामने आते रहते हैं लेकिन एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया जिसे पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. मजेदार बात यह है कि वे खुद उसके लिए कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं.

तेजी से एक ट्रक जा रही है और

दरअसल, इस वीडियो को आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रभु यह कैसे कर लेते हो. इसमें दिख रहा है कि सड़क पर तेजी से एक ट्रक जा रही है और इसी बीच एक छोटी सी कार भी ट्रक के बगल से गुजर रही होती है. लेकिन देखते ही देखते वह कार ट्रक के नीचे आ जाती है और नीचे से निकलती हुई दूसरी तरफ आ जाती है.

छोटी दरार और निकल गई कार

यह शायद विश्वास के लायक नहीं है लेकिन यह सही है कि कार ऐसे ही निकली है. ट्रक के नीचे से वीडियो के दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा इस प्रकार की करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि छोटी दरार और निकल गई कार. जैसे ही उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोग इस पर फनी रिएक्शन देने लगे.

कमेंट्री के बारे में काफी चर्चा

एक यूजर ने मजेदार रिएक्शन देते हुए लिखा कि आकाश चोपड़ा की कमेंट्री हर जगह फिट हो जाती है. तो वहीं कुछ लोग मजे भी लेने लगे और लिखा कि भाई हर जगह कमेंट्री करना ठीक नहीं होता है. बता दें कि आकाश चोपड़ा पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान में क्रिकेट मैचों की कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं. लोग उनकी कमेंट्री के बारे में काफी चर्चा करते हैं.

