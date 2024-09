लालबागचा राजा दर्शन: एक ही पल में दिखी इज्जत और बेइज्जत की तस्वीर, गुस्साए लोग बोले- ये है पैसों वाली इंसानियत

Mumbai Lalbaugcha Raja: मुंबई के लालबागचा राजा गणेश जी की सबसे पूजनीय मूर्तियों में से एक हैं, जिन्हें भव्य पंडाल में 11 दिनों तक प्रदर्शित किया जाता है. इस साल पंडाल की 91वीं वर्षगांठ थी और मुख दर्शन व नवसाची 7 सितंबर से शुरू हुए. हर साल की तरह इस साल भी पंडाल से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन इस बार कुछ वीडियो ने वीआईपी और सामान्य भक्तों के बीच भेदभाव को दिखला ही दिया. कुछ लोगों का कहना है कि यह देखकर दुख होता है कि कैसे कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और आम लोगों को परेशान किया जाता है.

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने लालबागचा राजा पंडाल से एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो आम भक्तों के साथ व्यवहार को दिखलाता है. वीडियो के साथ उन्होंने एक सवाल किया, "क्या आपने कभी सोचा है कि लालबागचा राजा में वीआईपी दर्शन के लिए लोग क्यों विकल्प चुनते हैं? यह आम भक्तों को अक्सर लंबे इंतजार और भीड़ का सामना करना पड़ता है, यह दिखाता है कि ये भेदभाव वाला व्यवहार है. क्या विश्वास सभी के लिए समान नहीं माना जाता है?"

दर्शन के लिए द्वार खुलते ही दर्शकों की भीड़ पंडाल में घुसने की कोशिश करती है. सुरक्षा कर्मचारी और स्टाफ को भीड़ को रोकने के लिए गेट बंद कर देते हैं, लेकिन भक्त प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं. आखिर में, वीडियो में एक महिला को एक-दूसरे को सांत्वना देते हुए दिखाया गया है, उसने गले लगाया क्योंकि भीड़भाड़ और अराजकता के बाद वह सही-सलामत है.

Ever wondered why people opt for VIP darshan at Lalbaugcha Raja? It’s because the common devotee often faces long waits and crowds, highlighting the unequal treatment. Isn’t faith supposed to be equal for all? pic.twitter.com/kCAhpcDq25

हर्ष गोयनका ने वीडियो में क्या शेयर किया?

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कर्मचारी को एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के कंधों को पकड़कर बाएं ओर धकेल दिया जा रहा था. कुछ लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं को गणेश मूर्ति के आगे सजदा करने का अवसर भी नहीं मिला. दूसरी ओर, एक वीआईपी परिवार गणेश मूर्ति के सामने तस्वीरें खिंचवा रहा है. जब से वीडियो शेयर किया गया, लोगों को गुस्सा देखा जा सकता है. कई लोगों ने वीआईपी को दर्शन के दौरान आम भक्तों की तुलना में कैसे व्यवहार किया जाता है, इस पर स्पष्ट अंतर बताते हुए कहा है.

Won't be surprised if Lalbaugcha Raja Pandal is declared as VIP only in future. The treatment is so highly visible in a single frame.

High time Mumbai Police takes over the crowd management, otherwise, slowly will lose essence amongst the common public.

Reddit pic.twitter.com/kV6clamdsl

— Karthik Nadar (@runkarthikrun) September 12, 2024