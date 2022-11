Mumbai Local Train: पुलिस बंद करती है मुंबई लोकल ट्रेन का दरवाजा? वायरल हुआ मजेदार वीडियो

Police Team Trying To Close The Door: सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस के कुछ जवान लोकल ट्रेन के एक एसी कोच का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान इतनी भीड़ है कि वे इसके लिए कई बार कोशिश करते हैं तब जाकर सफलता मिलती है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो की खास बात है कि..

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने यूट्यूब पर शेयर किया है. इस वीडियो की खास बात यह है कि हमेशा की तरह ही एक मुंबई लोकल ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है लेकिन जब उसपर यात्री चढ़ना शुरू करते हैं तो यह तुरंत ही फुल हो जाती है. इसके बाद जब इस ट्रेन के दरवाजे को बंद करने की बारी आती है तो वहां पुलिस के जवानों को पहुंचना पड़ता है.

कुछ यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा

वीडियो में दिख रहा है कि यह लोकल ट्रेन पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई दिखाई दे रही है. एक पुलिसकर्मी ट्रेन का दरवाजा बंद करवाने के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह लोकल ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे को बंद होने में बाधा बन रहे कुछ यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारते भी दिख रहा है. वीडियो में एक अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है, जो ट्रेन के दरवाजों को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है.

तब जाकर वह गेट बंद

दोनों पुलिस कर्मी कुछ यात्रियों को नीचे भी उतार देते हैं तब जाकर वह गेट बंद कर पाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पर तमाम यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मुंबई लोकल का दरवाजा बंद करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है. फिलहाल यह वीडियो यहां देखें- https://youtu.be/EI_af179tpQ

