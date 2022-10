Sketch Artist: एक हाथ से..एक साथ बना दिए 15 महापुरुषों के चित्र, लड़की ने बनाया रिकॉर्ड

15 Sketch Photos One Time By Girl: देश दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. जबसे सोशल मीडिया का दौर आया है तबसे भले ही उनके काम लोगों के सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह लड़की एक हाथ से एक बार में देश के 15 महापुरुषों की तस्वीर बना रही है. इस कला को देखने के बाद लोग आश्चर्य में हैं.

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया

दरअसल, इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा कि यह कैसे संभव हुआ समझ से परे है. यह एक प्रतिभाशाली कलाकार है लेकिन एक बार में 15 चित्रों को बना देना कला से कहीं अधिक है, यह एक चमत्कार है. इस लड़की का पता लगाना चाहिए. कोई अगर पुष्टि करता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी लिखा कि मुझे छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करने में खुशी होगी.

चौड़े बोर्ड पर चित्रों को बनाती है

इस वीडियो में दिख रहा है कि यह लड़की एक चौड़े बोर्ड पर इन चित्रों को बनाती है. इसके लिए वह लड़की के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ती है और उन्हें कसकर बांधकर उनके सिरों पर स्केच भी जोड़ देती है. इसके बाद वह उस पूरे लकड़ी के बॉक्स को पकड़कर घुमाना शुरू कर देती है. धीरे-धीरे डैशबोर्ड पर चित्र बनना शुरू हो जाता है.

भगत सिंह और सुभाष बोस के चित्र..

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे 15 महापुरुषों के चित्र एक बार में ही एक साथ और एक ही हाथ से बना देती है. वीडियो में हालांकि यह भी दावा किया गया है कि लड़की ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. लड़की का नाम नूर जहां बताया गया है. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

How is this even possible?? Clearly she’s a talented artist. But to paint 15 portraits at once is more than art—it’s a miracle! Anyone located near her who can confirm this feat? If valid, she must be encouraged & I’d be pleased to provide a scholarship & other forms of support. pic.twitter.com/5fha3TneJi

— anand mahindra (@anandmahindra) October 27, 2022