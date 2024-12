ड्राइविंग के वक्त ऐसा काम कर गया Ola ड्राइवर, सवारी ही नहीं पुलिस तक के भी उड़ गए होश

Mumbai Ola Driver: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओला कैब ड्राइवर व्यस्त सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए ऑमलेट बनाने के ट्यूटोरियल और बिग बॉस के शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है. यह वीडियो एक यात्री रोहन खुले द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और उन्होंने इसे एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया. इस घटना ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

वीडियो में क्या है?

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ओला ड्राइवर अपने फोन को स्टीयरिंग व्हील के पास माउंट कर के वीडियो देख रहा है. वीडियो में पहले वह ऑमलेट बनाने का ट्यूटोरियल देखता है, और फिर जैसे ही गाड़ी व्यस्त सड़कों से गुजरती है, ड्राइवर बिग बॉस के शॉर्ट्स वीडियो भी देखने लगता है. इस दौरान, वह एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है. यह दृश्य बेहद खतरनाक है क्योंकि गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर का पूरा ध्यान सड़कों पर होना चाहिए, न कि फोन पर.

Dear Ola,

Your driver is learning how to cook an omlette while driving at the cost of risking our lives. Your scooters are already on fire, hope you take corrective measures before this one also turns up in flames and soon turn into ashes.@Olacabs @bhash @MumbaiPolice @MMVD_RTO pic.twitter.com/RBi0jEWbgX

— DARK KNIGHT (@ROHANKHULE) December 24, 2024