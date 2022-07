Deadly Waves Sweep Away 5 Persons At Oman Beach: कभी-कभी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मुसीबत कहां से आ सकती है और कितना नुकसान पहुंचा सकती है. थोड़ी सी लापरवाही मौत के मुंह तक ले जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है. जब भी अच्छा मौसम होता है तो लोग समुद्र या नदी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मस्ती-मस्ती में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. बरसात के समय नदी के ऊफान के बीच फंसे हुए लोगों का वीडियो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है. जी हां, घूमने के लिए ओमान गए भारतीय परिवार के कुछ सदस्य समुद्र के लहरों में बह गए और कोई कुछ नहीं कर सका.

समुद्र की लहरों में बह गए एक ही परिवार के कई लोग

महाराष्ट्र के सांगली जिले से संबंध रखने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति और उसके छह साल के बेटे की ओमान में एक तट के निकट डूबकर मौत हो गई जबकि बेटी लापता है. परिवार के एक सदस्य ने बुधवार को यह जानकारी दी. शशिकांत महामने, उनकी पत्नी और बच्चे श्रेया (9) और श्रेयस (6) दुबई में रहते थे और रविवार को एक दिन के लिए पड़ोसी देश ओमान गए थे. महामने के भाई ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि परिवार सांगली जिले के जठ से संबंध रखता था. शशिकांत दुबई में एक निजी कंपनी में काम करते थे.

3members of a family, including 2children from #Sangli district #Maharashtra, were swept away by strong tides in the sea in #Oman during a family picnic on Sunday. After a search operation for 2 days, the bodies of a minor & his father were recovered #SEA #HeavyRains #latestnews pic.twitter.com/4zSbuIA6TU

