Delivery Boy: फूड डिलीवर करने वाला लड़का ही चट कर गया सारा खाना, कहा- कंप्लेंट कर देना और फिर...

Customer Complaint: एक शख्स ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर (Food Order) किया और बेसब्री से अपने खाने का इंतजार करने लगा. उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में जानकर वो आग बबूला हो जाएगा. ये मामला Deliveroo कंपनी से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं क्या माजरा है...

अजब-गजब मामला!

दरअसल डिलीवरी बॉय और कस्टमर (Customer) के बीच हुई बातचीत हर किसी को हैरान करके रख रही है. 'द सन' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये किस्सा ब्रिटेन (Britain) का है. फूड ऑर्डर करने वाले शख्स का नाम लियाम बैगनॉल (Liam Bagnall) बताया जा रहा है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रही इस चैट को देख लें...

Deliveroo driver has gone rogue this morning pic.twitter.com/sFNMUtNRrk

— Bags (@BodyBagnall) October 28, 2022