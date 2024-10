Bikini पहनकर रैंप पर चली पाकिस्तानी मॉडल तो मच गई खलबली, पाकिस्तानियों ने कह डाली ऐसी बात

Pakistani Model In Bikini: मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 के एक वीडियो ने विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें एक पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल (Roma Michael) बिकिनी पहनकर रैंप पर चली. इस घटना की वजह से पाकिस्तान में लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. जबकि दुनिया महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, इस वीडियो ने पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर गरमा-गरम चर्चा को जन्म दिया.

वीडियो को मूल रूप से रोमा माइकल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया. हालांकि, तब तक यह वीडियो काफी वायरल हो चुका था. कई यूजर्स ने मॉडल की साहसी और आत्मविश्वास से भरी पोशाक की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने उसके खिलाफ नफरत भरे और अश्लील कमेंट्स किये. एक कमेंट में लिखा, “वाह! पाकिस्तान सीमाएं पार कर रही है वो लड़की क्योंकि एक पाकिस्तानी मॉडल ने मिस वर्ल्ड ग्रैंड शो में भाग लिया.” दूसरे ने कमेंट में लिखा, “रोमा माइकल, जो कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 में बिना हिजाब के भाग ले रही हैं, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दे रही हैं.”

So Miss World Grand deleted this video on instagram & website due to Pakistani people is bashing this Lahore Based Model #RomaMichael who is crossing all limits & ruined name of #Pakistan. Shame on you ! Alert https://t.co/RucLm307zr

— Umair Sandhu (@UmairSandu) October 22, 2024