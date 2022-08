हद करते हैं पाकिस्तानी रिपोर्टर! बाढ़ के पानी के अंदर घुसकर करने लगा रिपोर्टिंग, Video देख चौंक गए लोग

Pakistani Reporter: लाइव रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है और इसकी अपनी चुनौतियां और कठिनाइयां हैं. रिपोर्टर कभी-कभी स्थिति की सटीक तस्वीर देने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहां तक कि अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. ऐसे ही एक वीडियो में एक पाकिस्तानी एंकर को देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में बोलते हुए गले तक गहरे पानी में खड़ा हुआ देखा जा सकता है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उनका पूरा शरीर डूबा हुआ है और वीडियो में सिर्फ उनका सिर और माइक नजर आ रहा है.

रिपोर्टिंग में बुरी तरह फंसा शख्स

अनुराग अमिताभ नाम के ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'खतरनाक, डेडली, किलर पाकिस्तानी रिपोर्टिंग.. पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है और न्यूज चैनल, आर्मी व इमरान खान इससे बेकाबू हो गए हैं. ये सभी कुछ भी कर सकते हैं.' सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके समर्पण और कार्य नैतिकता की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने अपने रिपोर्टर को खतरे में डालने के लिए समाचार चैनल की आलोचना की. अन्य लोग बस खुश थे, और उन्होंने उसे चांद नवाब-2 कहा. एक यूजर ने कहा, 'रिपोर्टिंग के लिए आपको सलाम सर.'

Dangerous,deadly,killer #Pakistani #Reporting..

There is #FloodinPakistan and news channels,army and #ImranKhan too

All 4 become uncontrollable,can do anything..#PakistanFloods #PakArmy #flood pic.twitter.com/aI5KeRsiwL

— Anurag Amitabhانوراگ امیتابھअनुराग अमिताभ (@anuragamitabh) August 27, 2022