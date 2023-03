ऑटो से उतरकर पैसे देने पर सवारी को लगा जोर का झटका, ड्राइवर ने किया ऐसा चौंकाने वाला काम

ऑटो ड्राइवर ने किया ऐसा दिल जीत लेने वाला काम

इस घटना ने भारतीय ट्विटर यूजर्स के दिलों को छू लिया. लोगों में ऑटो वालों के प्रति और भी ज्यादा प्रेम जाग गया, क्योंकि वह एक जिम्मेदार नागरिक है और कस्टमर्स के वैल्यू को समझता है. गांव कनेक्शन की रिपोर्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर निधि जम्वाल ने मुंबई में अपने साथ हुई इस घटना के बारे में एक मार्मिक कहानी पोस्ट की. उन्होंने अंधेरी स्टेशन से अपने घर के लिए एक रिक्शा लिया और घर पहुंचते ही उन्हें कुल 54 रुपये ड्राइवर को देने थे. उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया और फिर एडजस्टमेंट के लिए 5 रुपये का सिक्का भी दिया. इसके बाद ऑटोड्राइवर ने उन्हें 50 रुपये लौटाने के बजाय 51 रुपये लौटाए.

This is Bombay.

Took a rick from Andheri Station to home. Meter read Rs 54. Gave Rs 100 plus Rs 5 coin to the rick driver. He first handed over Re 1 followed by Rs 50 currency. भागते दौड़ते इंसानों के समंदर से भरी इस महानगरी पर रोज़ मेरा दिल आ जाता है। Honesty हो तो बंबई जैसी! pic.twitter.com/gdgXLc4BBh

— Nidhi Jamwal (@JamwalNidhi) February 27, 2023