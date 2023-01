Pendulum Ride: अचानक रुक गया खतरनाक झूला, आसमान में उल्टे लटके रह गए लोग और फिर...

People Hanging Upside Down In Sky: आज के समय में तमाम आधुनिक झूले ऐसे हैं कि लोगों को एक मिनट के अंदर आसमान की सैर करा देते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी कमियों के चलते झूले पर झूलने वाले लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जो काफी हैरान कर देने वाला है. इस झूले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वहां हड़कंप मच गया.

पेंडुलम राइड के तरीके का

दरअसल, यह वीडियो चीन के एक शहर का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह झूला एक पेंडुलम राइड के तरीके का था. झूले में दो गोल चक्कर गिन्नियां लगी हुई थी. इसमें से एक बड़े गोल चक्कर में लोग बैठते हैं और झूला उनको ऊपर ले जाता है. इसके बाद वह नीचे आता था. इस झूले में एक साथ काफी लोग सवार हो सकते हैं.

झूला जैसे ही ऊपर आसमान में गया..

हाल ही में इस झूले में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हो गए और यह झूला जैसे ही ऊपर आसमान में गया, इसका पेंडुलम राइड वहीं रुक गया. इसके रुकते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि झूला उस जगह रुका जहां लोग आसमान में पहुंचकर उल्टे लटके हुए थे. गनीमत यह थी कि वह सब अच्छी तरीके से बंधे हुए थे. अगर ऐसा नहीं होता तो वे गिर सकते थे.

झूले पर सवार लोग चिल्लाने लगे

झूले के कर्मचारियों को कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ. उन्होंने तुरंत इसे ठीक करने की कोशिश की और कुछ कर्मचारी ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन काफी देर तक यह सही नहीं हुआ. झूले पर सवार लोग चिल्लाने लगे और तेजी से रोने भी लगे. आखिरकार किसी तरह झूले में आई तकनीकी गड़बड़ी को ठीक किया गया और झूला चलने लगा.

वीडियो सोशल मीडिया पर

बताया गया इस झूले के कर्मचारियों ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए झूले में सवार लोगों के पैसे वापस कर दिए. इस घटना में कई लोगों दिक्कतें भी हुईं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी देखभाल की गई. फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

Amusement park-goers hung upside down for 10 minutes at the highest point of giant pendulum ride after it malfunctioned in China’s Fuyang city.

Workers had to clamber up to manually fix the ride and theme park officials said the malfunction was caused by a “weight issue.” pic.twitter.com/YvrGUKe1wx

— elol mask (@elolmasm) January 21, 2023