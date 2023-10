आधी रात खत्म हुआ पेट्रोल तो Swiggy वाले ने किया ऐसा धांसू काम, सुनकर मन हो जाएगा प्रसन्न

Swiggy Delivery Boy Story: जरा सोचिए, अगर आधी रात आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी को पेट्रोल पंप तक घसीटते हुए ले जाएंगे, और फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे. इस दौरान अगर आपकी मदद के लिए कोई आ जाए तो आपको राहत तो जरूर महसूस होगी. जी हां, कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जब वह अपनी बाइक को पेट्रोल पंप पर घसीटते हुए ले जा रहा था. इस दौरान उसकी मदद के लिए एक स्विगी डिलीवरी बॉय आया और फिर उसकी गाड़ी को पेट्रोल पंप तक धक्का दिया. सोशल मीडिया पर एक शख्स की कहानी काफी वायरल हो रही है, जिसे पढ़कर लोग उस मदद करने वाले शख्स की तारीफ कर रहे हैं.

पेट्रोल पंप तक स्विगी डिलीवरी बॉय ने की मदद

चलिए बताते हैं कि आखिर क्या किस्सा हुआ. श्रवण टिक्कू नाम के एक्स यूजर ने स्विगी डिलीवरी बॉय के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जिसने उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया. जब से टिक्कू ने सोशल मीडिया पर कहानी शेयर की है, इसने कई लोगों के दिलों को छू लिया है. टिक्कू ने बताया कि आधी रात को उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और सबसे करीब पेट्रोल पंप 2.5 किमी की दूरी पर था. उसे अपनी बाइक खींचकर पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ा, तभी बीच रास्ते में एक स्विगी एजेंट की नजर उन पर पड़ी और वह पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ.

टिक्कू ने एक्स पर पूरा किस्सा बताया

जैसे ही टिक्कू ने बताया कि क्या हुआ था, डिलीवरी बॉय ने तुरंत उसकी बाइक को पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया और कहा कि वह उसे पेट्रोल पंप तक ले जाएगा. एक्स पर टिक्कू ने लिखा, "मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी कोई डिलीवरी करनी हैं? उसने कहा कि हां करनी है. लेकिन उसने आगे कहा- ठीक है मैं आपको पेट्रोल पंप तक छोड़ देता हूं. मुझे 2.5 किमी तक खींचने के बाद, हमने यह देखा कि पेट्रोल पंप बंद था. मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं बाइक को खींचकर अगले पेट्रोल पंप तक ले जाऊंगा. मैंने उसकी मदद के लिए आभारी होने की कोशिश की और इसके लिए उसे 500 रुपये की पेशकश की."

So yesterday night late around 12ish , I was driving my bike back from a friends place in Koramangla to my place on Sarjapur Road

And that is when my bike stopped , I realised that the fuel indicator had malfunctioned and was showing me enough fuel is there @peakbengaluru pic.twitter.com/5VCWloS0no

— Shravan Tickoo (@shravantickoo23) October 20, 2023