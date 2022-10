Fridge के अंदर रखे कुकर की तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें किस बात पर भिड़ गए लोग

Pressure Cooker In The Fridge: क्या आपने कभी ऐसा ट्विटर पोस्ट देखा है जो न केवल मजाकिया हो बल्कि लोगों को बीच बहस पैदा कर दे. कई बार तो कुछ लोग पोस्ट के कमेंट बॉक्स में झगड़ा कर बैठते हैं. कुछ ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हुई है. एक पोस्ट काफी चर्चा में है और आपको एक पक्ष चुनने के लिए प्रेरित कर सकती है. यह पोस्ट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो प्रेशर कुकर को फ्रिज के अंदर रखता है. जबकि किसी ने फोटो क्लिक करके इसे शेयर किया तो लोगों में बहस छिड़ गई. हालांकि, कॉलेज और अविवाहित लोगों के लिए यह सामान्य बात है, लेकिन जो लोग अपने घरों में परिवार के साथ रह रहे हैं तो ऐसा करना असामान्य है.

प्रेशर कुकर की तस्वीर ने मचाया हंगामा

परिवार संग रहने वालों के लिए यह तस्वीर थोड़ी अजीब है. ट्विटर यूजर रक्षित बावेजा ने इस पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'मैंने अपने फ्लैटमेट को बचे हुए दाल और चावल को फ्रिज में रखने के लिए कहा और जब मैं उठकर देखा तो ऐसा था नजारा. गुड मॉर्निंग.!' ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें फ्रिज के अंदर रखे बर्तन को दिखाया गया है. पोस्ट को 7,900 से अधिक लाइक और रीट्वीट मिल चुके हैं. वायरल होने वाले इस तस्वीर ने लोगों को तरह-तरह के कमेंट करने के लिए भी प्रेरित किया. कई यूजर्स ने तस्वीर को देखने के बाद अपनी-अपनी राय दी.

Asked my flatmate to keep leftover dal and rice in fridge.

Woke up to this, GM! pic.twitter.com/f1tLwY1itN

— Rakshit Baveja (@rakshitbaveja) October 6, 2022