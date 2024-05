प्रेग्नेंट महिला ने Zomato से ऑर्डर किया वेज खाना, मिला नॉन वेज तो कंपनी का आया ऐसा जवाब

Pregnant Woman Story: पिछले कुछ सालों में फूड डिलीवरी ऐप्स काफी पॉपुलर हो गई हैं. ये ऐप्स बिजी लाइफ वाले लोगों के लिए काफी सहूलियतें देती हैं. लेकिन इस सहूलियत के साथ-साथ खाने की क्वालिटी, देर से डिलीवरी, गलत ऑर्डर और सामान की कमी जैसी शिकायतें भी बढ़ गई हैं. हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक घटना इसी समस्या को उजागर करती है, जहां एक वेजिटेरियन कस्टमर को मांसाहारी खाना मिल गया. उस यूजर ने एक्स पर अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे उन्होंने पनीर थाली ऑर्डर की थी, लेकिन उन्हें उसकी जगह चिकन थाली मिल गई.

जोमैटो से किया वेज खाना लेकिन आया नॉन वेज

ये गलती इसलिए भी ज्यादा परेशान करने वाली थी क्योंकि ये खाना उनकी गर्भवती पत्नी के लिए था. उन्हें पहली तिमाही में मांसाहारी खाने से मना किया गया था. ऑनलाइन शेयर की गई इस घटना ने फूड डिलीवरी सेवाओं की विश्वसनीयता और सटीकता पर चर्चा छेड़ दी. उस यूजर ने फूड डिलीवरी ऐप को टैग करते हुए लिखा, "Zomato की तरफ से ये कैसी बात है. मैंने पनीर थाली मंगवाई थी, उन्होंने चिकन थाली भेज दी. शाकाहारी इंसान चिकन कैसे खा सकता है? ये तो बहुत गलत हुआ. मेरी पत्नी तो गर्भवती भी हैं. अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो?"

@zomato @zomatocare @TOIIndiaNews @BangaloreMirror Zomato care to explain why a non veg thali was sent when the order was of paneer thali, how do you expect a vegetarian to eat chicken, care to explain, that also she is a pregnant lady, what if things could have gone wrong? pic.twitter.com/a2eyg8NkoI

— Shobhit Siddharth (@shobhitsid) May 18, 2024