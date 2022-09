राष्ट्रपति दे रहे थे LIVE भाषण, तभी 'स्पाइडर मैन' ने आकर कर दी ऐसी हरकत! Video ने मचाई सनसनी

Chile President Gabriel Boric: चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने बीते रविवार को एक जनमत संग्रह में मतदान किया कि क्या एक दूरगामी नए संविधान को अपनाया जाए जो दक्षिण अमेरिकी देश को मौलिक रूप से बदल देगा. राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण भाषण के दौरान सुपरमैन के रूप में तैयार एक बच्चे को राष्ट्रपति के चारों ओर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान देश के नेशनल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था. इस दौरान पूरे देश की नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर थी.

राष्ट्रपति के भाषण के दौरान अचानक दिखाई दिया एक बच्चा

क्लिप में, राष्ट्रपति चिली के लोगों से एक नए संविधान का समर्थन करने के लिए अपना वोट डालने का आह्वान कर रहे थे, जिसे अंततः भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया था. जब राष्ट्रपति जोश से बात कर रहे थे, लाल और नीले रंग की सुपरमैन पोशाक पहने एक छोटा बच्चा अपनी नीले रंग की साइकिल पर राष्ट्रपति के माइक के पास चारों ओर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता था. कुछ चक्कर लगाने और बच्चे को रोकने के लिए कोई नजर नहीं आने के बाद वह राष्ट्रपति की बात सुनने के लिए रुकता है और फिर बाइक की सवारी जारी रखता है.

देखें वीडियो-

Superman encircles Gabriel Boric after he submits his vote in today’s plebiscite pic.twitter.com/2Tk63noO62

— David Adler (@davidrkadler) September 4, 2022