आधी रात गरबा रोककर रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Ratan Tata:मुंबई के गोरेगांव में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा था. हर साल की तरह इस साल भी हजारों लोग पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर गरबा और डांडिया खेलने पहुंचे थे. लेकिन इस बार का आयोजन एक दुखद घटना के कारण अचानक रुक गया.

रतन टाटा, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक थे, का निधन हो गया. 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. रतन टाटा न केवल एक सफल बिजनेसमैन थे, बल्कि एक महान इंसान भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की और समाज के लिए बहुत कुछ किया.

The highlight of this Garba night was paying tribute to the Esteemed Ratan Tata Sir on his passing, coinciding with the auspicious occasion of Navratri. We sincerely hope his soul finds peace, especially on such a sacred day

