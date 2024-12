रेस्टोरेंट मालिक ने हर बिल पर अतुल सुभाष के लिए लिखा इमोशनल मैसेज, हर कोई कर रहा तारीफ

Restaurant Bill Viral: बेंगलुरु के आईटी वर्कर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. उनके निधन के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर "#JusticeForAtulSubhash" हैशटैग के साथ न्याय की मांग करते हुए कई जगह मोमबत्ती मार्च आयोजित किए. इस दुखद घटना के बाद दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. रेस्टोरेंट ने बिल पर एक भावुक संदेश छापा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

रेस्टोरेंट का बिल इंटरनेट पर वायरल

पत्रकार और पुरुषों के अधिकार कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने इस बिल की तस्वीर ट्विटर (अब एक्स) पर शेयर करते हुए लिखा, "कृपया सभी लोग जंबोकिंग का धन्यवाद करें, जिन्होंने अतुल सुभाष की जिंदगी को अहमियत दी और सभी को यह याद दिलाया कि हर जिंदगी की कीमत है." उन्होंने आगे लिखा, "अतुल शायद समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा के लिए बदलाव लाएंगे."

EVERYONE PLEASE JOIN ME IN THANKING @Jumbokingburger for this really kind gesture of valuing life of #AtulSubhash & reminding everyone to do so as well

Incredible ways in which Atul will perhaps change this society forever for the better #JusticeForAtulSubhash pic.twitter.com/WsC1PJvXT2

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) December 15, 2024