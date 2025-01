बुरी तरह फंस गया था 700KG का ये जानवर, 12 लोगों ने कंधे पर उठाकर कीचड़ से बाहर निकाला और फिर

Rhino Calf Rescue Video: भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक दिलचस्प और प्रेरणादायक घटना सामने आई है. एक समूह ने जंगली गेंडे के बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई. यह गेंडे का बच्चा एक दलदल में फंस गया था और उसकी जान संकट में थी. वन अधिकारियों की टीम ने बेहद साहसिक और समर्पणपूर्ण तरीके से गेंडे के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

गेंडे के बच्चे का वजन 600-700 किलोग्राम

बचाए गए गेंडे के बच्चे का वजन लगभग 600 से 700 किलोग्राम के बीच था और उसे दलदल से निकालने में काफी मुश्किलें आईं. इसके बावजूद वन अधिकारियों की टीम ने इसे लकड़ी की पट्टी पर उठाकर, अपने कंधों पर रखकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. इस ऑपरेशन की वीडियो भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, "यह वीडियो अगस्त महीने का है. जब एक 600-700 किलोग्राम वजन वाले गेंडे के बच्चे को हमारी टीम ने कंधों पर उठाकर बचाया. कभी-कभी, संरक्षण का यही रूप होता है."

This is a video from August. When a rhino calf weighing 600-700 kgs was rescued by lifting on shoulders by our teams. Sometime this is what conservation looks like! pic.twitter.com/K8O8P1x6CZ

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 1, 2025