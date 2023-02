रिक्शा ड्राइवर ने 5 रुपये के बजाए दे दिया ऐसा सिक्का, देखकर औरत के उड़ गए होश

Viral News: पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी लोग जानते हैं कि फुटकर पैसे रखना कितना जरूरी है, वरना इंतजार करना पड़ सकता है. यदि आपके पास ₹500 या उससे अधिक के नोट हैं तो सफर करने में कई बार परेशानी आ सकती है. अगर ड्राइवर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो मुश्किल और बढ़ सकती है. फुटकर पैसे नहीं होने पर आप हेल्पलेस फील करते हैं, इसके बाद ऐसे दुकानदारों की तलाश में रहते हैं जो आपकी मदद कर सकें. हालांकि, एक अजीब घटना में एक रिक्शा चालक ने एक महिला को उसके सफर खत्म होने के बाद ₹5 के बदले एक यूरो का सिक्का दिया. इसने इंटरनेट पर कई यूजर्स को चकित कर दिया.

विदेशी सिक्के की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

यूजर अनुष्का ने इसे शेयर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. उसने अपने हाथों में सिक्के की तस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन दिया, "मुझे रिक्शा वाले अंकल से पांच रुपये के सिक्के के बदले एक यूरो मिला." पोस्ट शेयर किए जाने के बाद से ट्वीट को दो लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और पांच हजार लाइक्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स यह देखकर बेहद ही हैरान रह गए. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "वाह, आपको अपना किराया वापस मिल गया!"

I got a euro instead of a five rupee coin as change from the rickshaw wale uncle???????? pic.twitter.com/8VD4QwNy6E

— Anushka (@awolaxolotl) February 16, 2023