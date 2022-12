लड़के ने अपनी टीचर के साथ किया ऐसा भयंकर डांस, लोग बोले- मौज कर दी बेटे!

Dance With School Teacher: स्कूल और कॉलेज में कई बार जब स्कूल के टीचर और वहां के छात्र पढ़ाई के इतर गतिविधियां करते हैं, तो ऐसा करने से पढ़ाई में भी मन लगा रहता है. और टीचर्स का भी मन लगा रहता है. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूल की एक टीचर अपनी एक छात्र के साथ डांस करती दिख रही हैं. यह लोगों को काफी पसंद आया.

क्लास रूम में कुछ बच्चे इकट्ठा

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना फ्लोरिडा के एक स्कूल की है. इसमें दिख रहा है कि एक क्लास रूम में कुछ बच्चे इकट्ठा हुए हैं और वहां उनकी एक टीचर भी मौजूद थी. तभी बैकग्राउंड में एक गीत बजने लगा और उसकी म्यूजिक की धुन पर कुछ बच्चे थिरकने लगे. इसी बीच फंकी लुक में दिख रहा एक लड़का जिसने सफेद टीशर्ट पहन रखी थी वह सामने आया.

टीचर से भी नहीं रहा गया

इसके बाद अचानक धीरे-धीरे अपने डांस स्टेप निकालने लगा. कुछ देर बाद उसने जैसे ही लय पकड़ी, सामने खड़ी टीचर से भी नहीं रहा गया. उन्होंने भी अपने डांस स्टेप दिखाने शुरू कर दिए. फिर दोनों ने मिलकर ऐसा गजब तालमेल दिखाया है कि यह देखकर आसपास खड़े बच्चे प्रसन्न हो गए और तालियां पीटने लगे.

इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोग प्रतिक्रिया देने लगे. एक यूजर ने लिखा कि छात्र और टीचर के बीच ऐसा ही संबंध होना चाहिए. दोनों के बीच किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और पढ़ाई के दौरान ऐसी गतिविधियां जरूर होती रहनी चाहिए.

Our 8th grade Stingrays having a well deserved exam dance break. Of course our teachers are ending 2022 with a win. Love my Stingrays Happy Holidays @HCPS_SumnerHS pic.twitter.com/Mps92JPJAU

— NatalieMClain (@MClainEducates) December 23, 2022