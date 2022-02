समुद्र में तैर रहे शख्स को शार्क निगल गई जिंदा, दोस्त ने रिकॉर्ड किया लाइव वीडियो

Shark Swallowed Man: सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में एक शख्स समुद्र में तैरता दिखाई देता है. इस दौरान एक व्हाइट शार्क (White shark attack man) आती है और शख्स पर अचानक हमला कर देती है. इसके बाद शार्क उस शख्स को जिंदा निगल जाती है. इस दौरान उसका दोस्त कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करता रह जाता है.

वीडियो में आप इस खौफनाक मंजर को देख सकते हैं. देखा जा सकता है कि एक शख्स जोर-जोर से चीख रहा है और कह रहा है कि शार्क ने एक आदमी को जिंदा खा लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दिल दहला देने वाली घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित लिटिल बे बीच की है. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों की रूह कांप गई है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स समुद्र में मजे से तैर रहा होता है. इस बीच उसे एक विशालकाय व्हाइट शार्क दिखाई देती है. शख्स शार्क से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क तेजी से उस पर हमला करती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शार्क से बचने की वह शख्स तमाम कोशिशें करता है और तेजी से तैरकर किनारे की ओर आना चाहता है. हालांकि उसकी कोशिश बेकार जाती है और शख्स उसे अपने जबड़े में भर लेता है. देखें वीडियो-

Swimmer killed by shark in horrifying attack in front of beachgoers. #Sydney #Australia #BuchanPoint #Malabar #GreatWhiteShark #Shark #Attack pic.twitter.com/eNZ6oeMQQL

@saltwaterfish) February 17, 2022