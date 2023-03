Shashi Tharoor: आप इतने हैंडसम और करिश्माई कैसे हैं...शशि थरूर ने लड़की को ऐसा जवाब दिया..हुआ वायरल

उनकी एक फैन ने पूछा कि कैसे..

दरअसल, इस वीडियो को खुद शशि थरूर ने शेयर किया है. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो उस समय का है जब हाल ही में वे वहां हाल ही में ख़त्म हुए चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे. इसी समय वे युवाओं को संबोधित कर रहे थे. शशि थरूर से उनकी एक फैन ने पूछा कि कैसे कोई एक ही समय में इतना करिश्माई और गुड लुकिंग होने के साथ शानदार और बुद्धिमान हो सकता है. मुझे इस सबके पीछे का राज बताइए.

'अपने मां-बाप को समझदारी से चुनें'

इस सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि कुछ चीजों में आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ चीजों से आप अपने आप को बदल सकते हैं. आप किस तरह दिखते हैं, यह तो हर लिहाज से आपके जीन्स पर निर्भर करता है. ऐसे में तो मैं ये ही कह सकता हूं कि अपने मां-बाप को समझदारी से चुनें. अपने पैरेंट्स को चुनने वाली बात पर वहां मौजूद लोग जोरदार तरीके से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे.

ज्यादा से ज्यादा पढ़ना आदत

इस वीडियो में वे आगे भी बात करते हैं. उनका कहना है कि सुंदर दिखने के अलावा अगर कोई समझदार और बुद्धिमान बनना चाहता है तो आपको मेहनत करनी होगी. उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना मेरी बचपन से आदत बन गई थी और इसी के चलते आज तक मुझे वो चीजें याद हैं. उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले आपको उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है. फिलहाल उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है.

A 2-minute sidelight from my recent visit to Nagaland seems to be going around on @WhatsApp: here it is! https://t.co/1Eatgjv7W6

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 6, 2023