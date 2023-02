Shocking: 240 साल पुराना सीक्रेट पेज हुआ वायरल, अंग्रेज ने अपने पन्ने पर लिखी थीं ये चीजें- क्या आपने पढ़ा

वॉरेन हेस्टिंग्स की निजी डायरी से मिली कबाब रेसिपी

इरा ने कबाब रेसिपी की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की. फोटो में, हम एक हाथ से लिखी हुई नोट को देख सकते हैं जिसमें कबाब के लिए सामग्री जैसे कीमा, लहसुन, मिर्च, अंडे की जर्दी, क्रीम और बहुत कुछ लिखा हुआ है. वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिश बनाने की प्रक्रिया को भी नोट किया. जैसा कि आप वॉरेन हेस्टिंग्स की कबाब रेसिपी में लिखा हुआ देख सकते हैं- "पांच या छह गिलास पानी में अच्छी तरह मिलाएं, एक सॉस पैन में सूखने तक उबालें. इसे एक पत्थर पर अच्छी तरह से पीस लें. इसे केक में बनाएं और मक्खन में तलें, ध्यान रहे कि वे पैन से न चिपके."

Warren Hasting’s kebab recipe

Even as charges for corruption were about to be framed against him, Hastings was enjoying Nawab Asaf’s company at Lucknow in July 1784, learning how to make kebabs

British library, Hastings’ private diary pic.twitter.com/fqCtch2x1L

— Ira Mukhoty (@mukhoty) February 23, 2023