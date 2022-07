पत्नी से छिपकर गर्लफ्रेंड से मिलने विदेश घूमने गया था शख्स, बचने के लिए किया ऐसा काम; जाना पड़ा जेल

Man Arrested For tearing out passport pages to hide foreign trip from wife: कुछ लोग अपनी पत्नी को छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं और फिर बाद में उन्हें चार बात सुननी पड़ती है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं लेकर गए. पति अपनी पत्नी से कई बातें छिपाते हैं, लेकिन एक शख्स को यह बेहद ही महंगा पड़ गया. जी हां, एक शख्स पत्नी को बिना बताए विदेश घूमने चला गया और जब वह वापस लौटा तो उसने यह छुपाने के लिए ऐसा काम किया जिससे बुरी तरह फंस गया और उसे जेल तक जाना पड़ गया. मुंबई में एक 32 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी से विदेश यात्रा को छिपाने के प्रयास में अपने पासपोर्ट से कुछ पन्ने हटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

ट्रिप पर जाने से पहले ही एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, समदर्शी यादव के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को मालदीव के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया था, जब अधिकारियों ने पाया कि उसने अपनी पत्नी से अपने यात्रा इतिहास को छिपाने के लिए अपने पासपोर्ट के कुछ पन्नों को नष्ट कर दिया था. अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट के पन्ने फाड़े थे, लेकिन जाहिर तौर पर वह इस बात से अनजान था कि पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वह कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका से मिलने विदेश गया था.

शख्स ने पासपोर्ट के पन्नों को किया गायब

जब वह गुरुवार रात भारत वापस आया, तो मुंबई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने देखा कि उसके पासपोर्ट के कुछ पन्ने गायब थे, जिस पर उसकी नवीनतम यात्रा के लिए वीजा टिकट होना चाहिए था. पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने कहा कि वह पत्नी को यह बताया कि वह काम के लिए ट्रैवेल कर रहा है, जबकि वह अपनी प्रेमिका से मिलने विदेश गया था.

इस मामले में पत्नी को पहले से ही था शक

जैसे ही उसकी पत्नी को शक हुआ, उसने उसे फोन किया लेकिन उसने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया. इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे उसके ठिकाने के बारे में पता न चले, उसने अपने पासपोर्ट से पन्ने हटाने का आइडिया आया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे धोखाधड़ी और जालसाजी सहित संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच जारी है.

