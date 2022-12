पाजी ने 10 सेकेंड के भीतर साड़ी पहनकर दिखाई, खुले के खुले रह गए लड़कियों के मुंह; देखें Video

Draping Saree Video: साड़ी को पहनना भी एक तरह का हुनर है. हालांकि, कई लड़कियों को साड़ी पहनना बहुत ही झंझट का काम लगता है, क्योंकि इसमें काफी वक्त जाता है. हालांकि, कुछ महिलाएं व लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें साड़ी पहनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि साड़ी को पहनने में बहुत समय जाया होता है. हालांकि, साड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक शख्स ने साड़ी पहनने में सिर्फ 10 सेकेंड का वक्त लिया. क्यों यह पढ़कर आप हैरान रह गए ना? ट्विटर पर शेयर किया गया एक वीडियो जिसमें एक दुकानदार को साड़ी को ढंग से पहनते हुए देखा जा सकता है.

क्या आपने पाजी को तेज रफ्तार में साड़ी पहनते हुए देखा?

हालांकि वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज थी, लेकिन शख्स को साड़ी पहनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा. शख्स की यह जबरदस्त स्किल लड़कियों को खूब पसंद आई और जिसने भी इस वीडियो को देखा लोग दंग रह गए. उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भी वाहवाही करने पर मजबूर कर देगा. वीडियो के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा, "भाई ने मुझे इसे खरीदने के लिए लगभग तैयार कर लिया था." इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुकानदार एक बेहद ही शानदार ब्लैक साड़ी पकड़े हुए है और जैसे वह पहनना शुरू करता है तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता.

Bro almost made me want to buy it pic.twitter.com/QvxJIWF4ht

— Punjabi Touch (@PunjabiTouch) December 17, 2022