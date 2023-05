झोपड़पट्टी की लड़की को इस ब्यूटी ब्रांड ने बनाया अपना चेहरा, दुकानों में लगे पोस्टर; पढ़ें दिल जीत लेने वाली कहानी

Slum Girl Becomes Model: मुंबई में धारावी झोपड़पट्टी की एक 14 वर्षीय लड़की ने लक्ज़री ब्यूटी ब्रांड 'फॉरेस्ट एसेंशियल्स' के नए कैंपेन 'द युवती कलेक्शन' का चेहरा बनकर देश को गौरवान्वित किया है. मलीशा खारवा के रूप में पहचानी जाने वाली इस लड़की को सबसे पहले हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट हॉफमैन ने खोजा था. हॉलीवुड स्टार ने अपनी आर्थिक मदद के लिए एक गो फंड मी पेज भी बनाया था. अब, उन्हें प्यार से 'झुग्गी की राजकुमारी' (Princess of the slum) कहा जाता है. फोटो शेयरिंग ऐप पर 225K से अधिक फॉलोअर्स के साथ उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है.