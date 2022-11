लड़की के मुंह में घुस गया 4 फीट लंबा सांप, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला तो ऐसे किया ATTACK

Snake in Woman Mouth: जब भी हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा सपना देख लेते हैं जिस पर भरोसा कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक महिला के लिए खौफनाक घटना हुई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. सांप को देखकर लोग कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोते समय एक महिला के मुंह में एक 4 फीट लंबा सांप अंदर घुस गया. रूस की महिला के मुंह से सर्जरी के जरिए निकाले गए 4 फीट के सांप का खौफनाक पल का एक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. महिला जब बिस्तर पर सोने के लिए गई तो 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह में घुस गया और उसके गले से नीचे उतर गया.

महिला के मुंह में घुस गया 4 फुट सांप

वीडियो की शुरुआत तब होती है जब एक महिला ऑपरेशन थियेटर में लेटी होती है और डॉक्टर्स ऑपरेशन के जरिए सांप को निकालने की कोशिश करते हैं. एक महिला डॉक्टर ने पेशेंट के मुंह में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालकर 4 फीट लंबे सांप को बाहर निकाला. बाहर निकालते ही डॉक्टर पर सांप ने हमला कर दिया. हालांकि, सांप की पहुंच से डॉक्टर दूर थी इस वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. महिला के मुंह से डॉक्टरों द्वारा सांप को निकालते हुए पुराना वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है. 11 सेकेंड के इस फुटेज में दिखाया गया है कि डॉक्टर बेहोशी की हालत में महिला के मुंह से एक सांप को बाहर निकालते हैं.

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

— Fascinating Facts (@FascinateFlix) November 12, 2022