बेटे ने 35 साल बाद पहली बार सुनी अपनी मां की आवाज, Video में देखे कैसा था रिएक्शन

Mother's Voice For The First Time In 35 Years: इंटरनेट पर इमोशनल कंटेंट की कोई कमी नहीं है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे. ऐसा ही एक वीडियो इस समय इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स ने 35 साल बाद अपनी मां की आवाज सुनी. जी हां, एक शख्स को बचपन से ही कान से सुनाई नहीं देता था और पूरी जिंदगीभर अपनी मां से सिर्फ इशारे-इशारे में ही बातचीत की. वह हमेशा से चाहता था कि उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजे और जब उसे पता चला कि वह सपना पूरा होने वाला है तो बेहद ही खुश था. उसने ठीक होने के बाद सबसे पहले अपनी मां की आवाज सुनी और बेहद ही इमोशनल हो गया.

दो साल की उम्र में ही सुनने की क्षमता हो गई थी खत्म

एक चौंकाने वाले वीडियो में एक शख्स को 35 साल में पहली बार अपनी मां की आवाज सुनकर रोते हुए देखा जा सकता है. वीडियो देखने के बाद आप भी बेहद इमोशनल हो जाएंगे. वीडियो को गुड न्यूज मूवमेंट के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया था. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एडुआर्डो, एडुआर्डो, एडुआर्डो.. यह वह क्षण है जब एडुआर्डो 35 साल में पहली बार अपनी मां की आवाज सुनता है. जब वह सिर्फ दो साल का बच्चा था तो उसे मेनिन्जाइटिस हो गया और दोनों कानों में पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो गया. वीडियो में देखिए कैसे ही अपनी बेटी को गले लगाता है और खुशी से अभिभूत है.'

दशकों की चुप्पी को झेलने के बाद ठीक हुआ एडुआर्डो

वीडियो में एडुआर्डो की मां को उनके बगल में बैठे देखा जा सकता है, और वह बार-बार उसका नाम दोहरा रही है. उसके बाद, एडुआर्डो अपनी मां को इशारा करता है और उसे बताता है कि वह उसकी आवाज सुन सकता है. इसके बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. इस दौरान एडुआर्डो के पास मौजूद उसका परिवार भी बेहद भावुक हो जाते हैं.

रिपोर्टों के अनुसार, एडुआर्डो को दो साल की उम्र में मेनिन्जाइटिस हो गया था और दोनों कानों में पूरी तरह से सुनवाई खो गई थी. दशकों की चुप्पी को झेलने के बाद वह आखिरकार ठीक हो गया और अपनी मां की आवाज सुनने में सक्षम हो गया.

