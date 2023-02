Viral: मधुमक्खियों के बीच से चुरा रही शहद, चिड़िया का अजूबा जैसा वीडियो सामने आया

फिर वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ पुराना है जो हाल ही में फिर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि यह चिड़िया एक घर के पास की खिड़की पर बने मधुमक्खी के छत्ते के पास बैठी हुई है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान तमाम मधुमक्खियां आस पास उड़ रही हैं लेकिन यह चिड़िया बेखौफ है.

शहद निकालकर चोंच में ले रही

चिड़िया उस छत्ते से शहद निकालकर अपनी चोंच में ले रही है और लाखों मधुमक्खियों के सामने ऐसा कर रही है, जबकि वे सभी आसपास ही उड़ रही हैं. यह चिड़िया बड़े ही आराम से इस छत्ते में लगे शहद का सेवन कर रही है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले कभी किसी चिड़िया को इस तरह से चोरी करते हुए नहीं देखा गया है.

चिड़िया की पहचान में जुटे

इस वीडियो को जैसे ही ट्विटर पर शेयर किया गया, यह जमकर वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा कि यही चिड़िया तो बहुत अच्छी चोर है.वहीं कुछ लोग इस चिड़िया की पहचान में जुटे हुए हैं. कुछ लोग इसे चील बता रहे तो कुछ बाज बता रहे हैं. फिलहाल इसपर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि यह पुराना वीडियो है.

I’ve never heard of a Honey-buzzard before. I had no idea they attack honey bees' nests for food.

Credit : Rahul’s Wildscape/YT pic.twitter.com/b6DJclenkQ

— Reg Saddler (@zaibatsu) November 30, 2022