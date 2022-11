Vande Mataram: वंदे भारत ट्रेन में वंदे मातरम धुन पर लड़के ने बजाई ऐसी बांसुरी, सुनकर गदगद लोग

Student Perform Flute On Vande Mataram: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का बांसुरी बजाते हुए दिख रहा है. इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि लड़का वंदे भारत ट्रेन पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है. इसकी धुन इतनी शानदार है कि ट्रेन में मौजूद लोग इसे सुनकर गदगद हो गए वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इस लड़के की तारीफ कर रहे हैं.

12वीं का छात्र अप्रमेय शेषाद्री

दरअसल, इस वीडियो को रेलवे अधिकारी अनंत रूपनगुडी ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बेंगलुरु का 12वीं का छात्र अप्रमेय शेषाद्री, बांसुरी पर अद्भुत वंदे मातरम की धुन बजा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कई यात्री उसके आसपास भी बैठे हुए दिखाई देते हैं. कुछ यात्री इस बिलकुल नई ट्रेन में बैठे दिखाई देते हैं जबकि अन्य इस युवा कलाकार के पीछे खड़े हैं.

लिखा कि अद्भुत वंदेभारत

जैसे ही यह वीडियो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा कि अद्भुत वंदेभारत. कुछ यूजर्स ने इस अधिकारी से सवाल किया कि लोगों ने कैसे टैग पहन रखे हैं. इसके बाद उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा कि इसको यात्रा के लिए दिए गए हैं.

बता दें कि पीएम मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी. यह दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन है. हालांकि इसी तरह पहले भी वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा चुका है और यात्रियों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

Aprameya Seshadri, a 12th student from Bengaluru, playing the wonderful Vande Mataram tune on the flute! #IndianRailways #VandeBharatTrain #VandeBharat pic.twitter.com/q89cwfccIa

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) November 11, 2022