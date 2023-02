ट्रेन में कपल ने पार कर दीं सारी हदें, पैसेंजर्स के सामने बनाए शारीरिक संबंध

ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां वैलेंटाइंस डे पर एक कपल ने ट्रेन में ही सारी हदें पार कर दीं. यह मामला सिडनी का है. यह कपल ट्रेन में सभी लोगों के सामने ही शारीरिक संबंध बनाने लगा. लोग यह देखकर हैरान रह गए. घटना टी9 नॉर्दर्न लाइन की है, जो सिडनी के नॉर्मनहर्स्ट और गॉर्डन के बीच चलती है.

News.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक, एक चश्मदीद ने बताया कि वह ट्रेन से घर जा रहा था. तभी कपल की शर्मनाक हरकत से वहां मौजूद सभी लोग असहज हो गए. उस शख्स ने कहा, 'मुझे बहुत असहज महसूस हुआ इसलिए मैं उस डिब्बे से दूर चला गया. इसके बाद कामुक आवाजें आने लगीं.' इस घटना का एक फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लाउडस्पीकर पर कपल से शर्मनाक हरकत रोकने और कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है.

चश्मदीदों ने बताया कि कपल ने किस से शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने शर्म के सारे बंधन तोड़ डाले. आगे उन्होंने कहा, इसके बाद गार्ड को दखल देना पड़ा और उनको परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. गार्ड ने कपल से कहा, 'मैं जानता हूं कि आज वैलेंटाइंस डे है लेकिन अपने आसपास मौजूद पैसेंजर्स की इज्जत करिए. आपका बर्ताव अशोभनीय है.'

