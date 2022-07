स्कूल से कंप्यूटर चोरी करके भागा चोर, लेकिन उससे पहले ब्लैकबोर्ड पर लिखा- It's Me DHOOM 4

Thieves Steal Computers From School: आपने बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म 'धूम 2' (Dhoom 2) जरूर देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) अपने किरदार में चोरी करने के बाद एक निशान छोड़ जाता है. उसका निशान देखकर हर कोई समझ जाता कि चोरी करने वाला कोई एक ही चोर है, जो अपने आपको बेहद स्मार्ट समझता है. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक चोर ने चोरी करने के बाद स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया- 'इट्स मी धूम 4' (It's Me Dhoom 4). बताते चले कि अभी तक इस फिल्म के तीन पार्ट आ चुके हैं और चोर ने इस चोरी को पार्ट 4 बताया है.

अजीबोगरीब घटना में, चोरों ने ओडिशा के एक स्कूल से कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए और एक ब्लैकबोर्ड पर एक मैसेज छोड़ दिया: 'इट्स मी धूम 4'. यह घटना बीते शुक्रवार की रात नबरंगपुर के खाटीगुड़ा क्षेत्र के इंद्रावती हाई स्कूल में हुई.

स्कूल में चोरी करने के बाद चोरों ने लिख दी ऐसी बात

शनिवार की सुबह स्कूल के चपरासी ने मुख्य गेट टूटा हुआ पाया तो इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को दी, जिन्होंने मामले की सूचना खाटीगुड़ा थाने में दी. खबरों के मुताबिक, बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर स्कूल में प्रवेश किया और प्रधानाध्यापक के कमरे से कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक फोटोकॉपियर, एक वजन मशीन, साउंड बॉक्स और अन्य सामग्री लूट ली.

चोर ने पुलिस को दी चुनौती, लिखा- हम लौटेंगे

चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती भी दी. ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, 'ये मैं हूं- धूम 4, हम लौटेंगे.' चोरों ने ब्लैकबोर्ड पर आगे लिखा- 'जल्द ही आ रहे हैं. स्कूल के बच्चे हमें पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें.' चोरों ने ब्लैकबोर्ड पर कई फोन नंबर भी लिखे, जाहिर तौर पर पुलिस को उन तक पहुंचने या गुमराह करने के लिए सुराग दे रहे थे. ओडिशा टीवी ने बताया, 'दिलचस्प बात यह है कि ब्लैकबोर्ड पर लिखा एक फोन नंबर स्कूल के एक शिक्षक का है.' हालांकि, संबंधित शिक्षक ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं है कि लुटेरों ने उसका नंबर ब्लैकबोर्ड पर क्यों लिखा था. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश की जा रही है.

