मौत के करीब जाकर ट्रैफिक पुलिस वाले ने किया ऐसा काम, Video देखकर लोगों की अटक गई सांसें

Bengaluru Traffic Cop Risks Life For A Bird: कहते हैं कि इंसानियत हर मायने में बड़ी होती है. इस दुनिया में छोटे से छोटे जीव की जान कीमती होती है. बेंगलुरु के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर एक चिड़िया को बचाने के लिए कई फीट ऊंचे होर्डिंग बोर्ड पर चढ़ गया. जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक ऊंचे होर्डिंग पर छोटी सी चिड़िया फंसी होती है, उसकी जान बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने अपनी जान दांव पर लगा दी. वह बिना कोई सेफ्टी गार्ड के नारियल पेड़ से भी ऊंचे होल्डिंग बोर्ड पर चढ़ गया. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

चिड़िया की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी ने किया ऐसा

बेंगलुरु के यातायात पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) कुलदीप कुमार आर जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़िया को बचाने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिसकर्मी होर्डिंग पर चढ़ गया. उन्होंने लिखा, "पुलिसकर्मी का छिपा और अनछुआ पहलू. शाबाश मिस्टर सुरेश." ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने होर्डिंग पर चढ़ने के बाद चिड़िया के पैर में फंसे धागे को खोला और फिर उसे हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया. उन्होंने कई फुट ऊंचे लोहे के बने होर्डिंग पर चढ़ने की हिम्मत दिखाई और फिर चिड़िया को आजाद कर दिया. यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर मौजूद हजारों यूजर्स वाहवाही करते नहीं थक रहे.

The hidden and unexplored side of a policemen. Well done Mr Suresh from @rajajinagartrps pic.twitter.com/D9XwJ60Npz

