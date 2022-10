चालान कटा तो Traffic Police को किया चैंलेज, शख्स ने कहा- नहीं भरूंगा फाइन, सबूत दिखाओ; जानें फिर क्या हुआ

Bengaluru Traffic Police: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति का बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस (Bengaluru Traffic Police) का चालान आया. हालांकि, उन्होंने सबूत देने के लिए कहकर पुलिस को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन उन्हें मिनटों में एक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. बेंगलुरू के फेलिक्स राज का हेलमेट नहीं पहनने पर चालान किया गया. जुर्माने से परेशान होकर उसने इस मामले को पुलिस के पास ले जाने का फैसला किया. उन्होंने ट्विटर पर चालान से प्राप्त एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनकी नंबर प्लेट और उनका स्कूटर दिखाया गया था, लेकिन इसमें उन्हें बिना हेलमेट के वाहन चलाते नहीं दिखाया गया था.

सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस का ट्वीट वायरल

अब हटाए गए एक ट्वीट में फेलिक्स राज ने लिखा, 'नमस्ते @blrcitytraffic @BlrCityPolice मेरे हेलमेट नहीं पहनने का कोई उचित सबूत नहीं है. कृपया उचित छवि प्रदान करें या मामले को हटा दें. पहले भी ऐसा ही हुआ था लेकिन मैंने सिर्फ चालान क्लियर करने के लिए ठीक भुगतान किया था. मैं एक बार फिर चालान नहीं भर सकता.' कुछ ही मिनटों के भीतर, पुलिस ने बिना हेलमेट के अपने स्कूटर की सवारी करते हुए उसकी तस्वीर अटैच करके उसके सवाल का जवाब दिया.

Here is the deleted tweet pic.twitter.com/Z1LU6yfqF3

