Road Traffic: गजब का ट्रैफिक कंट्रोलर, सड़क पर डांस करते हुए गाड़ियों को दे रहा निर्देश

Traffic Policeman Dancing On Road: सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस के तमाम मामले सामने आते हैं. कई बारे वे चालान काटते हुए वायरल होते हैं तो कई बार किसी एक्सीडेंट के चलते मामला चर्चित होता है. लेकिन कभी कभी सकारात्मक वजहों के चलते भी वे सामने आते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब एक पुलिसकर्मी का वीडियो तबका वायरल हो रहा है जब वह गाड़ियों को एक चौराहे से निकाल रहा है.

गाड़ियों को रास्ता दिखा रहा

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक टी-पॉइंट के बीच में खड़ा है और सड़क से गुजर रही गाड़ियों को रोकते हुए पैदल चलने वालों को पार करने की अनुमति दे रहा है. साथ ही वह दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों को भी रास्ता दिखा रहा है.

नटराज स्टाइल में उछल रहा!

लेकिन इन सबके बीच जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह बेहद मजेदार अंदाज में उनको रास्ता दे रहा है. उसके हाथ में रेड लाइट की एक छड़ी है जिसके सहारे वह कभी नटराज स्टाइल में उछल रहा है तो कभी वह दूसरे छोर पर जाकर गाड़ियों को रास्ता दे रहा है. सड़क के दोनों तरफ से गुजर रहे लोग भी उसके इस तरह के निर्देश का पालन करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा कि यह इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अपने काम का आनंद लेने से कोई खुश हो सकता है. यह पुलिसकर्मी वाकई में अपने काम को लेकर इतना खुश है कि वीडियो देखते ही बन रहा है.

He just loves his job pic.twitter.com/dYHmtFk8vO

— Buitengebieden (@buitengebieden) November 15, 2022