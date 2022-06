Google ने यूजर्स से पूछा सवाल- कुत्ते अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करेंगे तो वह क्या होगा?

Google Tweet Viral: सर्च इंजन गूगल (Google) ने बुधवार को ट्विटर यूजर्स से एक मजेदार सवाल पूछा. गूगल ने यह जानना चाहा कि पालतू कुत्ते अगर सर्च इंजन का यूज करेंगे तो किस लिए करेंगे. तब से यह पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें यूजर्स मजेदार तरीके से जवाब दे रहे हैं. गूगल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यूजर्स से पूछा, 'यदि आपका कुत्ता Google का यूज करें तो वे क्या खोजेंगे?'

गूगल के 25.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि कुत्तों को खाने की चीजों को खोजने में मजा आएगा. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, जो इससे अलग तरह का सोच रखने वाले थे. अपने क्रिएटिव सोच को लेकर एक यूजर ने लिखा, 'प्ले ग्राउंड में जाने के लिए वह उबर बुक करेंगे.'

If your dog could use Google, what would they search for? — Google (@Google) June 21, 2022

गूगल के सवाल पर यूजर्स ने कुछ ऐसे दिए रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, 'वह यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आस-पास कुकीज की दुकान कहां पर है.' वहीं, एक अन्य यूजर ने गूगल के सवाल पर जवाब दिया, 'दूसरों कुत्तों से खानों को कैसे छीने.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'एक मेल डॉग लिखेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस करे.' एक अन्य ने लिखा, 'इंसानों को कैसे ट्रेन करें ताकि वह सभी कुत्ते-बिल्लियों को खाना परोसे.' ऐसे अन्य लोग भी मजेदार अंदाज में अपने रिएक्शन दिए. इस ट्वीट को 22 जून को पोस्ट किया गया और इसे अभी तक 2,000 लाइक्स से अधिक और 150 से ज्यादा रीट्वीट मिले हैं.

They'd just be there to track cookies. — Paul Wolfe (@Pwhizzard) June 21, 2022

How to rob food from another dog — Irfan Khan (@IrfanKh47305610) June 22, 2022

Male dog - How to impress my girl friend — Its Rudhra (ருத்ரா) (@rudhrasekar) June 22, 2022

सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से हैं कुत्ते और बिल्लियां

सोशल मीडिया यूजर्स अपने पालतू जानवरों के बारे में सवालों के जवाब देना पसंद करते हैं. कुत्ते और बिल्लियां सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से हैं. कई यूजर्स और ट्विटर हैंडल दोनों जानवरों के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर हजारों लोग पसंद करते हैं. पिछले हफ्ते, एक बिल्ली और कुत्ते के नींद में एक-दूसरे के पास आने के एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को खुश कर दिया था. रोजाना कुत्ते-बिल्ली के तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं.