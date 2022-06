Workout With Mother: पांच महीने के बच्चे ने मां के साथ ऐसे किया वर्कआउट, मासूम के फैन बन गए यूजर्स

5 Month Old Child Doing Workouts With Mother: एक पांच महीने का बच्चा आखिर कितना ही शक्तिशाली (Strong) हो सकता है. क्या इतना छोटा बच्चा वर्कआउट (Workout) कर सकता है? आप भी इसका जवाब 'ना' में ही देंगे. लेकिन एक वीडियो में पांच महीने के बच्चे के वर्कआउट ने कई लोगों को हैरान कर दिया है.

मां की उतारने लगा नकल

इस वायरल वीडियो (Viral Video) में एक मां को वर्कआउट करते हुए देखा जा सकता है. इस मां के बराबर में इसका पांच महीने का बच्चा (Baby) भी है जो कि अपनी मां की नकल (Copy) उतारने की पूरी कोशिश कर रहा है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल इस वीडियो को जरूर देखें...

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

इंस्टाग्राम का ये वीडियो कई लोगों का दिल जीत रहा है. इतना ही नहीं बच्चे की शिद्दत को देख कोई भी बच्चे (Cute Baby) पर अपना दिल हार जाएगा. बच्चे की मां भी काफी फिट (Fit) नजर आ रही है. वीडियो में लिखा गया है कि ये बच्चा नई चीजें सीखने (Learning) की कोशिश कर रहा है. मां-बेटे की जोड़ी खूब धमाल मचा रही है.

34 मिलियन व्यूज बंटोर चुका वीडियो

इस वीडियो को अब तक 34 मिलियन व्यूज (Views) मिल चुके हैं. इतना ही नहीं इस वायरल रील (Reel) को 44 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक (Like) किया है. कुछ लोगों को ये वीडियो फनी लग रहा है तो कुछ को प्यारा. लेकिन जाहिर तौर पर ये वीडियो (Trending Video) अनोखा है.

