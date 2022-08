National Anthem: तुतलाती आवाज में बच्चे ने गाया 'राष्ट्रगान', जुनून और क्यूटनेस देख नेटिजंस बोले- वाह

Cute Boy National Anthem: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर 15 अगस्त (15 August) को यूं तो पूरे देश में राष्ट्रगान (National Anthem) जन गण मन (Jana Gana Mana) बड़ी संख्या में लोगों ने गाया, लेकिन अपनी तुतलाती आवाज में राष्ट्रगान गाने वाले इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. छोटे से इस बच्चे का देशभक्ति का जुनून देखकर नेटिजंस उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि बच्चा सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका डेडिकेशन देख कई लोग हैरान हैं. ये क्यूट बच्चा बड़ी तल्लीनता से 'जन गण मन' गा रहा है.

राष्ट्रगान की दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति

बता दें कि क्यूट बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वर्टिगो वॉरियर नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि यह हमारे राष्ट्रगान की सबसे दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियों में से एक. शुद्ध दिल को छू लेने वाला भाव! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

गौरतलब है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. छोटे बच्चे के वायरल वीडियो को अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं 11 हजार से ज्यादा यूजर इसे लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा 2 हजार के करीब लोगों ने वायरल वीडियो को रीट्वीट किया है.

नेटिजंस ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

जान लें कि क्यूट बच्चे के राष्ट्रगान गाने के वीडियो पर नेटिजंस ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा कि जब राष्ट्र की बात आती है. हम में से हर एक में यह बच्चा सामने निकलकर आता है. जो अपनी आंखें बंद करता है और इस देश के लिए पूरी ईमानदारी के साथ गाता है. आज हमें जो मिला है उसके लिए कई मूल्यवान आत्माओं ने अपना जीवन लगा दिया.

When it comes to the nation … let that exact child in each one of us come out … who closes his eyes and sings with utmost sincerity for this country… too many valuable souls laid down their life for what we have got today!! #JaiHind

