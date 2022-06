Viral: नहीं देखा होगा बुलेट प्रूफ स्किन वाला ऐसा जानवर, डिफेंस मैकेनिज्म है जबरदस्त

Defence Mechanism: ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral) हो रहा है जिसे देख आपका भी सिर चकराने लगेगा. आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक जानवर है या फिर एक बड़ी सी बॉल. प्रकृति (Nature) के बनाए गए इस चमत्कार को देखकर हर कोई चौंक रहा है.

बदल लेता है आकार

इस वीडियो में एक अजीबो-गरीब जानवर देखा जा रहा है. आपको इससे पहले समझ में आए कि ये कौन-सा जानवर है ये तुरंत अपने आकार को बदलकर एक गेंद (Ball) का आकार ले लेता है. ये जानवर कौन है ये जानने से पहले आप भी इस वीडियो (Trending Video) को जरूर देखें...

The defence mechanism of an armadillo. pic.twitter.com/KREZtIRBiZ

— Nature Is Weird (@NaturelsWeird) June 20, 2022