समुद्र में तैर रहीं दो लड़कियां अचानक शार्क के पास पहुंच गईं, फिर देखिए क्या हुआ

Whale Shark And Girls: कई वायरल वीडियोज के जरिए हम देख चुके हैं कि समुद्र के अंदर भी अपनी एक दुनिया होती है और तमाम गोताखोर इसे एक्सप्लोर करने के लिए काफी मेहनत करते हैं. कई बार उनके बारे में अच्छी ख़बरें भी आती हैं तो कई बार वे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां दो लड़कियां समुद्र में थीं तभी वहां एक शार्क व्हेल मछली आ गई.

'समुद्र की सबसे बड़ी मछली'

दरअसल, शार्क व्हेल मछली एक अलग प्रजाति की मछली है और इसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली माना जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि दो लडकियां समुद्र के एक छोर पर एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं तभी उनके पास यह बड़ी मछली पहुंच जाती है. यह इतनी खतरनाक मछली है कि देखकर ऐसा लगा कि यह उन दोनों को खा जाएगी.

लड़कियां वहां से हट गईं

दिख रहा है कि दोनों लड़कियां पानी में तैर रही हैं और उन्होंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है. उनके ठीक बगल में व्हेल शार्क पानी को अपने बड़े से मुंह में निगलती नजर आ रही है. उसके बगल में एक शख्स टूटी हुई नाव में भी नजर आ रहा है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां काफी खतरा था लेकिन इससे पहले वे वहां से हट गईं.

लड़कियां वहां से अलग चली गईं और फिर मछली कैमरे में कैद हो गई. हालांकि एक बात यह भी बताई जाती है कि यह मछलियां जानबूझकर इंसानों पर अटैक नहीं करती हैं. फिलहाल इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

I’m never going in the ocean again. pic.twitter.com/n1NDtmV5Gs

— Overtime (@overtime) December 15, 2022