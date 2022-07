लड़की ने बारिश में बुक की UBER, पूछा- कितनी देर में आ रहे? ड्राइवर बोला- ऐसे मौसम में कहीं जाने का मन नहीं

Girl Chat With Uber Driver During Delhi Rains: दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो यहां के लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो बारिश का मजा वहीं पर लेने लगते हैं जहां पर मौजूद होते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऑफिस से वापस लौटने के लिए मेट्रो या बस का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि काफी भीड़ हो जाती है. इससे बचने के लिए कैब बुक करके सीधे घर के लिए निकलते हैं. पिछले तीन-चार महीने में कैब ड्राइवर और राइडर के बीच चैट के कई स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं. एक और अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. बारिश के मौसम में एक कैब ड्राइवर ने राइड लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका मन नहीं था. जी हां, ड्राइवर का मैसेज चैट अब इंटरनेट पर लोगों को गुदगुदा रहा है.

लड़की ने बुक की कैब, ड्राइवर ने दिया मजेदार जवाब

एक ट्विटर यूजर ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जब उसने एक कैब बुक किया. अक्सर, जब लोग UBER कैब बुक करते हैं तो ड्राइवर का मैसेज आता है कि कहां पर जाना है. इस पर लोग जवाब देते हैं और ड्राइवर को अपने पास के लोकशन पर बुलाते हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला. दिल्ली में बारिश हो रही थी और रिया कासलीवाल नाम की लड़की ने कैब बुक किया. उसने ड्राइवर को यह बताने के लिए उबर ऐप के मैसेज फीचर का इस्तेमाल किया कि उसे कहां जाना है. हालांकि ड्राइवर का जवाब देख आप दंग रह जाएंगे.

So, this happened as it poured in Delhi yesterday! Lol pic.twitter.com/QrAZEq3e0Y

— Ria Kasliwal (@RiaKasliwal) July 21, 2022