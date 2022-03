रूसी हमले के बीच जंगल में सैर करने गया था यूक्रेनी किसान, बाहर निकलते ही बना 15 अरब का मालिक!

Russia Ukraine War: रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Ukraine Russia War) को दो हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं. रूस के हमले के बाद यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं. इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन को जान-माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है. युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है. इसी बीच यूक्रेन के एक किसान की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

खबर के अनुसार, रूस के हमले के बीच यूक्रेन का एक किसान जंगल में घूमने गया था. यह गरीब किसान जब बाहर निकला तो 15 अरब का मालिक बन चुका था. दरअसल, यूक्रेनी किसान (Farmer Stole Russian Tanker) को जंगल के भीतर रशियन मिलिट्री का युद्धपोत मिला. जिसे उसने लूट लिया. खारकीव का रहने वाला यह किसान रशियन मिलिट्री का युद्धपोत चुराकर 15 अरब का मालिक बन गया.

यूक्रेनी किसान युद्धपोत की सवारी करता नजर आ रहा है. यह किसान रूस के हमले के दौरान जंगल गया था. वहां से वह बाहर अरबों के एक युद्धपोत के साथ निकला. बता दें कि इस युद्धपोत से मिसाइल दागी जा सकती है. इस युद्धपोत को शख्स अब अपना बता रहा है. शख्स ने इसे अपने घर के बाहर पार्क किया हुआ है. ट्विटर पर ओरिक्स नाम के एक पेज से इस किसान के बारे में खबर शेयर की गई है.

ट्विटर पर बताया गया कि किसान का नाम इगोर है. वह हर सुबह जंगल घूमने जाते थे, आज सुबह जब वह जंगल से घूमकर बाहर आए तो उनके साथ रशियन आर्मी का 9K330 Tor SAM युद्धपोत भी था.यह युद्धपोत उन्हें जंगल में लावारिस मिली. इसके बाग इगोर 15 अरब के मालिक बन चुके हैं. बता दें कि इगोर को जो युद्धपोत मिला है, उसका नाम 'द टोर' है. यह युद्धपोत सोवियत यूनियन में ही बना है. यह काफी शक्तिशाली है.

This is Igor.

Every morning Igor goes for a stroll through the nearby forest.

Today, Igor found a Russian Army 9K330 Tor SAM system abandoned in the forest.

Now Igor owns a $20 million SAM system.

Congratulations Igor. pic.twitter.com/5pyyFTKqCP

— Oryx (@oryxspioenkop) March 10, 2022