6 मेन्स-4 इंटरव्यू और 10 अटेंप्ट के बाद भी नहीं निकला UPSC, प्रतिभागी बोला- किस्मत में जाने क्या लिखा

UPSC Aspirant Disappointment: UPSC परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित हो चुका है. श्रुति शर्मा (Shruti Sharma) UPSC की टॉपर बनी हैं. वहीं दूसरे स्थान पर अंकिता अग्रवाल (Ankita Agrawal) और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला (Gamini Singla) रही हैं. UPSC क्लियर करने के बाद जहां प्रतिभागी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं लगातार मेहनत के बाद भी कई प्रतिभागी सफल नहीं हो पा रहे हैं.

पिछली 10 बार से UPSC की परीक्षा में बैठने वाले एक प्रतिभागी ने इसे लेकर ट्विटर पर अपना दर्द साझा किया है. अमरावती के रहने वाले कुनाल विरुलकर ने अपने ट्वीट में अपना दुख साझा करते हुए लिखा कि काफी कोशिशों के बाद भी वह सिविल परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि आज तक उन्होंने 10 बार यूपीएससी की परीक्षा दी है. इसमें से वह 6 बार मेंस और 4 बार इंटरव्यू में बैठ चुके हैं.

कुनाल ने लिखा कि इतनी बार प्रयास करने के बाद भी वह यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए हैं. इसके आगे उन्होंने बहुत ही इमोशनल बात लिखी. उन्होंने लिखा कि '10 बार यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद भी वह सफल नहीं हुए हैं, न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा है.' इस पोस्ट पर कुनाल की हताशा साफ देखी जा सकती है. वहीं कुनाल की हताशा के बाद बहुत सारे लोग उन्हें सांत्वना देने ट्विटर पर आए.

10 attempts

6 mains

4 interview

Still couldn't get selected in UPSC

Don't know what is written in the destiny. #UPSC

— Kunal Virulkar (@kunalrv) May 30, 2022